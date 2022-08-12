Байден планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году - Bloomberg

Цитата

“Это может привести к реваншу с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в 2024 году”, – отмечает издание.

Детали

Сообщается, что нынешний лидер решительно настроен продолжить свое пребывание в должности главы страны – даже несмотря на то, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата.

Люди, близкие к Байдену, отмечают, что его вдохновляют недавние победы в законодательной, экономической и внешней политике.

При этом трое демократов в Конгрессе недавно предложили Байдену уступить место младшему преемнику, а еще несколько демонстративно отказались поддержать его переизбрание.

Согласно анализу опросов FiveThirtyEight, рейтинг одобрения Байдена составляет всего около 40%. Президент часто обращает внимание на результаты опросов, показывающих, что он победил бы Трампа, если бы выбирали между ними двумя в 2024 году.

Он также считает, что выиграл номинацию от Демократической партии в 2020 году, поскольку имел лучший шанс отстранить бывшего президента от власти.

Со своей стороны союзники рассказывают, что решимость Байдена возросла на фоне раскрытия информации о роли Трампа в штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также растущей поддержки бывшего президента республиканцами.

Дополнение

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке помешать мирной передаче власти в стране по итогам выборов 2020 года, что привело к беспорядкам в Вашингтоне и штурму Капитолия.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джо Байден.

Протестующие не согласились с результатами подсчета голосов, прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Их удалось вытеснить всего через несколько часов. Во время штурма Капитолия погибли пять человек. Позже несколько сотрудников полиции покончили с собой.