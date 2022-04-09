Байден підписав закон про призупинку нормальних торгових відносин з рф та білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав два закони, ухвалені Конгресом, - про припинення імпорту російської нафти, а також щодо призупинення нормальних торговельних відносин з росією та білоруссю. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Білого дому.
Деталі
Повідомляється, що у п’ятницю, 8 квітня Байден підписав закони:
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- про припинення імпорту російської нафти, який законодавчо забороняє імпорт енергоносіїв з російської федерації;
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- про призупинення нормальних торговельних відносин з росією та білоруссю, який спрямований на подальше накладення санкцій у сфері торгівлі та прав людини.
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Доповнення
Захід послідовно вводить санкції проти рф за її повномасштабне вторгнення в Україну.
У середу, 6 квітня, США ввели низку санкцій проти росії. Зокрема, ввели обмеження проти сім’ї путіна, дружини і дочки міністра закордонних справ лаврова, а також членів ради безпеки росії.