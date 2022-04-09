Байден підписав закон про призупинку нормальних торгових відносин з рф та білоруссю

Деталі

Повідомляється, що у п’ятницю, 8 квітня Байден підписав закони:



про припинення імпорту російської нафти, який законодавчо забороняє імпорт енергоносіїв з російської федерації;



про призупинення нормальних торговельних відносин з росією та білоруссю, який спрямований на подальше накладення санкцій у сфері торгівлі та прав людини.



Доповнення

Захід послідовно вводить санкції проти рф за її повномасштабне вторгнення в Україну.

У середу, 6 квітня, США ввели низку санкцій проти росії. Зокрема, ввели обмеження проти сім’ї путіна, дружини і дочки міністра закордонних справ лаврова, а також членів ради безпеки росії.