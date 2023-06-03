"Бавовна" прийшла у Бердянськ: було гучно біля порту та аеропорту, ймовірно є прильоти

Цитата

"Дуже гучно у Бердянську! Було гучно поряд з портом та аеропортом. Працювало кацапське ППО. Звідси і ймовірні наслідки. Більше 10 прильотів", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

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Як повідомляв УНН, в окупованому Мелітополі пролунали п'ять гучних вибухів.