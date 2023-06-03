В окупованому Мелітополі пролунали п'ять гучних вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. "Бавовна" знову прийшла в окупований Мелітополь - повідомляють про п'ять гучних вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Цитата
"Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів у північній частині міста. Зʼясовуємо подробиці", - написав Федоров.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінус один шлях для русні: під Мелітополем стався вибух на залізниці
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у тимчасово-окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою на території Олександро-Невського собору.