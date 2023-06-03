В оккупированном Мелитополе прогремели пять громких взрывов

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"Жители Мелитополя сообщают о более 5 громких взрывах в северной части города. Выясняем подробности", - написал Федоров.

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Напомним

Как сообщал УНН, во временно-оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты разместили базу российских военнослужащих с военной техникой на территории Александро-Невского собора.