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Мінус один шлях для русні: під Мелітополем стався вибух на залізниці

Київ • УНН

 • 1504274 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Під окупованим Мелітополем стався вибух на залізниці. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, "бавовна" сталась поблизу села Долинське, передає УНН.

Мінус один шлях для русні: під Мелітополем стався вибух на залізниці

Цитата

"Українська залізниця проти окупантів. Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу", - написав Федоров.

Додамо

За словами мера, рашисти використовують нашу залізницю для перевезення особового складу і військової техніку на фронт.

"Мінус один шлях для русні", - резюмував Федоров.

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