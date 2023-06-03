Мінус один шлях для русні: під Мелітополем стався вибух на залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Під окупованим Мелітополем стався вибух на залізниці. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, "бавовна" сталась поблизу села Долинське, передає УНН.
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"Українська залізниця проти окупантів. Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу", - написав Федоров.
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За словами мера, рашисти використовують нашу залізницю для перевезення особового складу і військової техніку на фронт.
"Мінус один шлях для русні", - резюмував Федоров.
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