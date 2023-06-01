У Мелітополі окупанти розмістили на території собору військову базу

Деталі

Як повідомили у Генштабі, також російські терористи облаштували в місті дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Доповнення

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті нова хвиля терору – продовжуються викрадення цивільних. Лише у травні окупанти викрали близько 10 людей.