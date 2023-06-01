У Мелітополі окупанти розмістили на території собору військову базу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У тимчасово-окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою на території Олександро-Невського собору, пише УНН з посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.
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Як повідомили у Генштабі, також російські терористи облаштували в місті дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.
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Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті нова хвиля терору – продовжуються викрадення цивільних. Лише у травні окупанти викрали близько 10 людей.