В Мелитополе оккупанты разместили на территории собора военную базу

Детали

Как сообщили в Генштабе, также российские террористы обустроили в городе детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями различной степени тяжести.

Дополнение

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе новая волна террора – продолжаются похищения гражданских. Только в мае оккупанты похитили около 10 человек.