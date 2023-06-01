В Мелитополе оккупанты разместили на территории собора военную базу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Во временно-оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты разместили базу российских военнослужащих с военной техникой на территории Александро-Невского собора, пишет УНН со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.
Детали
Как сообщили в Генштабе, также российские террористы обустроили в городе детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями различной степени тяжести.
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Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе новая волна террора – продолжаются похищения гражданских. Только в мае оккупанты похитили около 10 человек.