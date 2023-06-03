Минус один путь для русни: под Мелитополем произошел взрыв на железной дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Под оккупированным Мелитополем произошел взрыв на железной дороге. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, "хлопок" произошел вблизи села Долинское, передает УНН.
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"Украинская железная дорога против оккупантов. Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района громко остановили работу", - написал Федоров.
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По словам мэра, рашисты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной технику на фронт.
"Минус один путь для русни", - резюмировал Федоров.
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