Минус один путь для русни: под Мелитополем произошел взрыв на железной дороге

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"Украинская железная дорога против оккупантов. Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района громко остановили работу", - написал Федоров.

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По словам мэра, рашисты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной технику на фронт.

"Минус один путь для русни", - резюмировал Федоров.

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