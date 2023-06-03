"Хлопок" пришел в Бердянск: было громко возле порта и аэропорта, вероятно есть прилеты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В оккупированном Бердянске - хлопок. Как сообщает Telegram-канал "Бердянск Сегодня", громко было рядом с портом и аэропортом, вероятно есть прилеты, передает УНН.
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"Очень громко в Бердянске! Было громко рядом с портом и аэропортом. Работало кацапское ПВО. Отсюда и вероятные последствия. Более 10 прилетов", - говорится в сообщении Telegram-канала.
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Как сообщал УНН, в оккупированном Мелитополе прогремели пять громких взрывов.