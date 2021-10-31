“Батько” тірамісу: в Італії помер відомий ресторатор

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Кампеол був власником Alle Beccherie, ресторану в Тревізо на півночі Італії, де знаменитий десерт винайшли його дружина і шеф-кухар.

Страва з печивом просоченим кавою та маскарпоне, була додана до їхнього меню в 1972 році. Після того, як про неї написало місцеве гастрономічне видання, десерт став однією з найвідоміших страв Італії.

Тірамісу з’явилося “завдяки інтуїції та фантазії” дружини Кампеола Альби, написав губернатор регіону Венето Лука Дзайя у своєму Facebook.

Співавтор десерту — шеф-кухар Роберто Лінганотто — розповідав, що страву він винайшов випадково під час приготування ванільного морозива, коли трохи сиру маскарпоне потрапило до суміші з яєць та цукру.

Згодом Лінгуанотто та дружина Кампеола вдосконалили рецепт, додавши до нього просочене кавою печиво та какао. Проте сім’я не запатентувала рецепт.

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