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“Батько” тірамісу: в Італії помер відомий ресторатор

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ресторатор Адо Кампеол, якого італійські ЗМІ називають “батьком Тірамісу”, помер у віці 93 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

“Батько” тірамісу: в Італії помер відомий ресторатор

Деталі

Кампеол був власником Alle Beccherie, ресторану в Тревізо на півночі Італії, де знаменитий десерт винайшли його дружина і шеф-кухар.

Страва з печивом просоченим кавою та маскарпоне, була додана до їхнього меню в 1972 році. Після того, як про неї написало місцеве гастрономічне видання, десерт став однією з найвідоміших страв Італії.

Тірамісу з’явилося “завдяки інтуїції та фантазії” дружини Кампеола Альби, написав губернатор регіону Венето Лука Дзайя у своєму Facebook.

Співавтор десерту — шеф-кухар Роберто Лінганотто — розповідав, що страву він винайшов випадково під час приготування ванільного морозива, коли трохи сиру маскарпоне потрапило до суміші з яєць та цукру.

Згодом Лінгуанотто та дружина Кампеола вдосконалили рецепт, додавши до нього просочене кавою печиво та какао. Проте сім’я не запатентувала рецепт.

Нагадаємо

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, відомий за роллю Гантера, менеджера кав’ярні з серіалу “Друзі”, помер у віці 59 років в результаті тривалої хвороби.

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