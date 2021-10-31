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“Отец” тирамису: в Италии скончался известный ресторатор

Киев • УНН

 • 21138 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Ресторатор Адо Кампеол, которого итальянские СМИ называют “отцом Тирамису”, умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

“Отец” тирамису: в Италии скончался известный ресторатор

Детали

Кампеол был владельцем Alle Beccherie, ресторана в Тревизо на севере Италии, где знаменитый десерт изобрели его жена и шеф-повар.

Блюдо с печеньем пропитанным кофе и маскарпоне было добавлено в их меню в 1972 году. После того, как о нем написало местное гастрономическое издание, десерт стал одним из самых известных блюд Италии.

Тирамису появилось “благодаря интуиции и фантазии” жены Кампеола Альбы, написал губернатор региона Венето Лука Дзайя в своем Facebook.

Соавтор десерта — шеф-повар Роберто Линганотто — рассказывал, что он изобрел случайно во время приготовления ванильного мороженого, когда немного сыра маскарпоне попало в смесь из яиц и сахара.

Впоследствии Лингуанотто и супруга Кампеола усовершенствовали рецепт, добавив к нему пропитанный кофе печенье и какао. Однако семья не запатентовала рецепт.

Напомним

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера, менеджера кофейни из сериала “Друзья”, умер в возрасте 59 лет в результате продолжительной болезни .

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