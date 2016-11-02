Баскетбольні клуби українців К.Фесенка і С.Гладиря здобули треті перемоги в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Частина команд своїми поєдинками відкрила третій тур баскетбольної Ліги чемпіонів. Відразу троє українців взяли участь у кількох зустрічах, передає УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.
У протистоянні групи А французьке "Монако" Сергія Гладиря в гостях розгромило "Баккен Беарс" (Данія) - 94:57. Наш баскетболіст зіграв за гостей 13:35 хвилини, набрав 12 очок (0/1 двоочкових, 4/5 триочокових), зробив 1 підбирання, віддав 1 передачу.
Капітан збірної України Кирило Фесенко допоміг італійському "Авеліно" мінімально обіграти на виїзді хорватську "Цибону" - 84:83. Центровий зіграв за "Авеліно" 23:34 хв і набрав 16 очок (4/7 двоочкових, 8/10 штрафних), зробив 9 підбирань (3 в атаці), 1 перехоплення, віддав 2 передачі.
"Штельмет" (Польща) українця Ігоря Зайцева в гостях поступився "Партизану" (Сербія) 56:58. Українець зіграв за поляків 28:23 хвилини та здобув 6 очок (2/5 двоочкових, 0/3 триочокових, 2/2 штрафних), зробив 5 підбирань (3 в атаці), віддав 1 передачу.
Відзначимо, що "Монако" і "Авеліно" продовжують крокувати турніром без поразок (по 3 перемоги), натомість "Штельмет" має в своєму активі 1 перемогу і 2 поразки.
Нагадаємо, що сьогодні у третьому турі ЛЧ южненський "Хімік" о 19:00 прийматиме італійську "Венецію".
Як повідомляв УНН, капітан збірної України з баскетболу К.Фесенко здійснив дабл-дабл у матчі чемпіонату Італії.