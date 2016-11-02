Баскетбольные клубы украинцев К.Фесенка и С.Гладыря получили третьи победы в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Часть команд своими поединками открыла третий тур баскетбольной Лиги чемпионов. Сразу трое украинцев приняли участие в нескольких встречах, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.
В противостоянии группы А французское "Монако" Сергея Гладыря в гостях разгромило "Баккен Беарс" (Дания) - 94:57. Наш баскетболист сыграл за гостей 13:35 минуты, набрал 12 очков (0/1 двухочковых, 4/5 триочокових), сделал 1 подбор, отдал 1 передачу.
Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко помог итальянскому "Авелино" минимально обыграть на выезде хорватскую "Цибону" - 84:83. Центровой сыграл за "Авелино" 23:34 мин и набрал 16 очков (4/7 двухочковых, 8/10 штрафных), сделал 9 подборов (3 в атаке), 1 перехват, отдал 2 передачи.
"Штельмет" (Польша) украинца Игоря Зайцева в гостях уступил "Партизану" (Сербия) 56:58. Украинец сыграл за поляков 28:23 минуты и получил 6 очков (2/5 двухочковых, 0/3 триочокових, 2/2 штрафных), сделал 5 подборов (3 в атаке), отдал 1 передачу.
Отметим, что "Монако" и "Авелино" продолжают шагать турниром без поражений (по 3 победы), а "Штельмет" имеет в своем активе 1 победу и 2 поражения.
Напомним, что сегодня в третьем туре ЛЧ "Химик" в 19:00 будет принимать итальянскую "Венецию".
Как сообщал УНН, капитан сборной Украины по баскетболу К.Фесенко совершил дабл-дабл в матче чемпионата Италии .