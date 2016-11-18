Баскетболісти "Міннесоти" перемогли "Філадельфію" у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У черговій зустрічі регулярного чемпіонату НБА представник Західної конференції "Міннесота Тімбервулвс" на власному паркеті обіграли аутсайдера Сходу – "Філадельфію", передає кореспондент УНН.
Лідерство у поєдинку захопив записний фаворит гри "Міннесота" – 27:18. Головними дійовими особами першої чверті були "бігмени", у господарів Карл Ентоні-Таунс – 8 очок, у "Сіксерс" – центровий Джоель Ембід: 4 очки + 4 підбирання.
Початок наступної 12-хвилинки ознаменувався ривком "вовків" 8:0. Канадський форвард господарів Ендрю Віггінс відзначився баззер-бітером у другій чверті і команди пішли на велику перерву за солідної переваги "Тімбервулвс" – 61:33. Надалі "Міннесота" контролювала хід подій на паркеті та не дозволяла суперникам підібратися у рахунку. Підсумковий результат – 110:86.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став канадець Е.Віггінс – 35 очок + 10 підбирань, у К.Таунса 25 + 10 підбирань. У складі "Філадельфії" 16 очок набрав хорватський форвард Даріо Шаріч, а у центрового Дж.Ембіда дабл-дабл 10 + 10 підбирань.
Нагадаємо, що "Тімбервулвс" мають в активі 4 перемоги і 7 поразок – 11 місце на Заході, "Філадельфія" з 2 перемогами і 10 поразками посідає останній щабель Сходу.
Як повідомляв УНН, О.Лень увійшов до когорти найкращих баскетболістів НБА.