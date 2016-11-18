Баскетболисты "Миннесоты" победили "Филадельфию" в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В очередной встрече регулярного чемпионата НБА представитель Западной конференции "Миннесота Тимбервулвс" на своем паркете обыграли аутсайдера Востока - "Филадельфию", передает корреспондент УНН.
Лидерство в поединке захватил записной фаворит игры "Миннесота" - 27:18. Главными действующими лицами первой четверти были "бигмены", у хозяев Карл Энтони-Таунс - 8 очков, у "Сиксерс" - центровой Джоэль Ембид: 4 очка + 4 подбора.
Начало следующей 12-минутки ознаменовалось рывком "волков" 8:0. Канадский форвард хозяев Эндрю Уиггинс отличился баззер-битером во второй четверти и команды ушли на большой перерыв при солидном преимуществе "Тимбервулвс" - 61:33. В дальнейшем "Миннесота" контролировала ход событий на паркете и не позволяла соперникам подобраться в счете. Итоговый результат - 110:86.
Самым результативным игроком встречи стал канадец Э.Уиггинс - 35 очков + 10 подборов, в К.Таунс 25 + 10 подборов. В составе "Филадельфии" 16 очков набрал хорватский форвард Дарио Шарич, а у центрового Дж.Эмбида дабл-дабл 10 + 10 подборов.
Напомним, что "Тимбервулвс" имеют в активе 4 победы и 7 поражений - 11 место на Западе, "Филадельфия" с 2 победами и 10 поражениями занимает последнюю ступень Востока.
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