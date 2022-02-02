Баскетболіст українського клубу увійшов до символічної збірної місяця Ліги чемпіонів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 69414 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 125550 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 126883 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 154128 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 159066 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 129739 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 143178 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169784 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180975 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216233 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме ще 2 години
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 254875 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 345501 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 100324 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 77735 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 103773 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 345578 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 254931 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 325136 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 441571 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 690655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 35629 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 103816 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 109337 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 145930 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 170206 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Баскетболіст українського клубу увійшов до символічної збірної місяця Ліги чемпіонів

Баскетболіст українського клубу увійшов до символічної збірної місяця Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 12712 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Американський захисник “Прометея” Ді Джей Кеннеді ввійшов у символічну збірну Ліги чемпіонів ФІБА за січень. Про це інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Гравці команд, які грали в плей-ін турніру за вихід у топ-16 — сформували символічну збірну.

За підсумками плей-ін “Прометей” здолав ізраїльський “Хапоель” із Єрусалима в трьох матчах. Спочатку слобожанці поступилися в Єрусалимі — 70:95. Кеннеді очок не набрав — лише по 2 підбирання та передачі. Потім слобожанці перемогли в Запоріжжі — 82:79. Кеннеді там набрав 20 очок, 9 підбирань, 2 передачі. І знову в Ізраїлі слобожанці перемогли у вирішальному поєдинку — 85:75. Кеннеді набрав 17 очок, 9 підбирань, 5 передач.

Окрім того, до символічної п’ятірки також потрапив Шермадіні із “Тенеріфе” Леві Рендольф із “Остенде”, а так Томас Дімса та Догуш Оздеміроглу.

Нагадаємо

Через спалах застудних захворювань найближчий поєдинок топ-16 Ліги чемпіонів “Прометей” — “Клуж-Напока” перенесено з 1 лютого на 3 березня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74