Баскетболіст українського клубу увійшов до символічної збірної місяця Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Американський захисник “Прометея” Ді Джей Кеннеді ввійшов у символічну збірну Ліги чемпіонів ФІБА за січень. Про це інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
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Гравці команд, які грали в плей-ін турніру за вихід у топ-16 — сформували символічну збірну.
За підсумками плей-ін “Прометей” здолав ізраїльський “Хапоель” із Єрусалима в трьох матчах. Спочатку слобожанці поступилися в Єрусалимі — 70:95. Кеннеді очок не набрав — лише по 2 підбирання та передачі. Потім слобожанці перемогли в Запоріжжі — 82:79. Кеннеді там набрав 20 очок, 9 підбирань, 2 передачі. І знову в Ізраїлі слобожанці перемогли у вирішальному поєдинку — 85:75. Кеннеді набрав 17 очок, 9 підбирань, 5 передач.
Окрім того, до символічної п’ятірки також потрапив Шермадіні із “Тенеріфе” Леві Рендольф із “Остенде”, а так Томас Дімса та Догуш Оздеміроглу.
Нагадаємо
Через спалах застудних захворювань найближчий поєдинок топ-16 Ліги чемпіонів “Прометей” — “Клуж-Напока” перенесено з 1 лютого на 3 березня.