Баскетболіст Михайлюк знайшов новий клуб у НБА

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17 березня, 19:38 • 97571 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121423 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 154032 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153533 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161996 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179041 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159376 перегляди

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк продовжить виступи в найсильнішій лізі планети – НБА, повідомляє УНН з посиланням на Twitter інсайдера Шемса Чаранії.

Деталі

Український баскетболіст домовився з "Торонто Репторс" про дворічний контракт. На другий сезон в угоді є опція гравця.

За даними ресурсу Spotrac, за перший сезон в угоді з "Торонто" форвард заробить близько 1,7 млн дол., за другий (якщо візьме опцію гравця) - 1,9 млн.

Примітно, що перед початком минулого сезону "Репторс" підписали українського центрового Олексія Леня. Віні відіграв лише 7 матчів і продовжив кар'єру в "Вашингтоні".

Зауважимо, що у минулому сезоні Михайлюк грав за "Детройт" і "Оклахому", в майці якої набирав кращі в кар'єрі 10,3 очка за матч. Раніше інтерес до українця приписували "Клівленду", "Детройту" і "Лейкерс".

Доповнення

"Репторс" завершили минулий сезон на 12-му місці регулярного чемпіонату і не вийшли в плей-оф.

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