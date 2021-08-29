Баскетболіст Михайлюк знайшов новий клуб у НБА

Деталі

Український баскетболіст домовився з "Торонто Репторс" про дворічний контракт. На другий сезон в угоді є опція гравця.

За даними ресурсу Spotrac, за перший сезон в угоді з "Торонто" форвард заробить близько 1,7 млн дол., за другий (якщо візьме опцію гравця) - 1,9 млн.

Примітно, що перед початком минулого сезону "Репторс" підписали українського центрового Олексія Леня. Віні відіграв лише 7 матчів і продовжив кар'єру в "Вашингтоні".

Зауважимо, що у минулому сезоні Михайлюк грав за "Детройт" і "Оклахому", в майці якої набирав кращі в кар'єрі 10,3 очка за матч. Раніше інтерес до українця приписували "Клівленду", "Детройту" і "Лейкерс".

Доповнення

"Репторс" завершили минулий сезон на 12-му місці регулярного чемпіонату і не вийшли в плей-оф.