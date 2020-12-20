Баскетболіст Михайлюк допоміг "Детройту" здобути перемогу у передсезонному матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У поєдинку передсезоного турніру НБА "Детройт" Святослава Михайлюка протистояв "Вашингтон Візардс", передає УНН.
Українець з'явився із заміни в другій половині першої чверті та одразу відправив влучно до цілі триочковий кидок. Згодом завершив прохід під кільцем двома очками.
Загальний доробок українця склав 5 очок (1/1 двоочкових, 1/2 триочкових), він зробив 1 перехоплення при одній втраті за 9 хвилин ігрового часу.
Загальний результат матчу 97:86 на користь "Пістонс".
Відзначимо, що в останньому передсезонному поєдинку "Детройт" Михайлюка знову зустрінеться з "Вашингтоном".
Нагадаємо, Михайлюк допоміг “Детройту” взяти реванш у грі з “Нью-Йорк Нікс”.