Баскетболіст Михайлюк допоміг "Детройту" здобути перемогу у передсезонному матчі НБА

Українець з'явився із заміни в другій половині першої чверті та одразу відправив влучно до цілі триочковий кидок. Згодом завершив прохід під кільцем двома очками.

Загальний доробок українця склав 5 очок (1/1 двоочкових, 1/2 триочкових), він зробив 1 перехоплення при одній втраті за 9 хвилин ігрового часу.

Загальний результат матчу 97:86 на користь "Пістонс".

Відзначимо, що в останньому передсезонному поєдинку "Детройт" Михайлюка знову зустрінеться з "Вашингтоном".

Нагадаємо, Михайлюк допоміг “Детройту” взяти реванш у грі з “Нью-Йорк Нікс”.