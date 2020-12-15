Михайлюк допоміг “Детройту” взяти реванш у грі з “Нью-Йорк Нікс”

Зустріч завершилася на користь “поршнів” (99:91), які взяли реванш за поразку у попердній грі між цими колективами.

Михайлюк почав матч з лави запасних і показав низьку результативність. У цілому він провів на майданчику лише 7:41 хвилини. За цей час українець встиг заробити 3 очка (1 з 5 з гри). Зробив по одному підбиранню, перехопленню і втраті.

Примітно, що у складі “Детройта” більше всіх в кошик закинув молодий французький форвард Секу Думбуя — 23 пункту.

Нагадаємо, що Михайлюк став найрезультативнішим гравцем першої передсезонної гри “Детройта”.