Михайлюк допоміг “Детройту” взяти реванш у грі з “Нью-Йорк Нікс”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Український оборонець збірної та “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк зіграв в передсезонному матчі проти “Нью-Йорк Нікс”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Зустріч завершилася на користь “поршнів” (99:91), які взяли реванш за поразку у попердній грі між цими колективами.
Михайлюк почав матч з лави запасних і показав низьку результативність. У цілому він провів на майданчику лише 7:41 хвилини. За цей час українець встиг заробити 3 очка (1 з 5 з гри). Зробив по одному підбиранню, перехопленню і втраті.
Примітно, що у складі “Детройта” більше всіх в кошик закинув молодий французький форвард Секу Думбуя — 23 пункту.
Нагадаємо, що Михайлюк став найрезультативнішим гравцем першої передсезонної гри “Детройта”.