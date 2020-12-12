Українець став найрезультативнішим баскетболістом “Детройту” у передсезонній грі НБА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У першому передсезонному поєдинку НБА “Детройт Пістонс” українця Святослава Михайлюка на власному паркеті за порожніх трибун приймав “Нью-Йорк Нікс”, передає УНН.

Уродженець Черкас вийшов на паркет в середині першої чверті за рахунку 9:11 та завдяки перехопленню та в цій же атаці влучному триочковому, зумів вивести “поршнів” вперед (15:11). Після тайм-ауту Михайлюк закинув ще одну дальню спробу, але далі його клуб поступався 23:29.

Друга поява на паркеті українця відбулася в середині третьої чверті, і перший же його кидок із-за дуги потрапив у ціль.

У заключному проміжку він також додав до свого активу ще 5 очок і його загальний доробок склав 14 очок за 16 хвилин при 3 передачах і 2 підбираннях. Також він отримав звання найкращого бомбардира у складі “Пістонс”.

Примітно, що “Детройт” поступився 84:90.

Додамо, у наступному матчі “Детройт” зіграє 14 грудня знову проти “Нью-Йорка”.

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