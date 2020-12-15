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Михайлюк помог "Детройту" взять реванш в игре с "Нью-Йорк Никс"

Киев • УНН

 • 11835 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинский защитник сборной и “Детройт Пистонс” Святослав Михайлюк сыграл в предсезонном матче против “Нью-Йорк Никс”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Михайлюк помог "Детройту" взять реванш в игре с "Нью-Йорк Никс"

Встреча завершилась в пользу “поршней” (99:91), которые взяли реванш за поражение в предыдущей игре между этими коллективами.

Михайлюк начал матч со скамейки запасных и показал низкую результативность. В общей сложности он провел на площадке только 7:41 минуты. За это время украинец успел заработать 3 очка (1 из 5 с игры). Сделал по одному подбору, перехват и потере.

Примечательно, что в составе “Детройта” больше всех в корзину забросил молодой французский форвард Секу Думбуя — 23 пункта.

Напомним, что Михайлюк стал самым результативным игроком первой предсезонной игры “Детройта”.

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