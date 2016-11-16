Баскетболіст А.Малиш продовжить кар'єру в чемпіонаті Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітництво важкого форварда Андрія Малиша із БК "Кремінь" було закінчено за обопільною згодою сторін. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу БК "Кремінь".
Новою командою А.Малиша став білоруський клуб "Борисфен".
Варто відзначити, що за "Кремінь" чемпіон України-2011 відіграв 11 матчів (два з них у Кубку України). В середньому за гру А.Малиш набирав 6,4 очка і робив 4,2 підбирання.
Нагадаємо, що за свою кар’єру баскетболіст встиг пограти за "Будівельник", "Сумихімпром", БК "Київ", "Черкаські Мавпи", "Донецьк", "Ферро-ЗНТУ" та "Дніпро".
Як повідомляв УНН, баскетболіст збірної України С.Михайлюк провів результативну гру у складі "Канзаса".