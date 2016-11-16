Баскетболист А.Малыш продолжит карьеру в чемпионате Белоруссии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудничество тяжелого форварда Андрея Малыша с БК "Кремень" было закончено по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БК "Кремень".
Новой командой А.Малыша стал белорусский клуб "Борисфен".
Стоит отметить, что за "Кремень" чемпион Украины-2011 сыграл 11 матчей (два из них в Кубке Украины). В среднем за игру А.Малыш набирал 6,4 очка и делал 4,2 подбора.
Напомним, что за свою карьеру баскетболист успел поиграть за "Будивельник", "Сумыхимпром", БК "Киев", "Черкасские Обезьяны", "Донецк", "Ферро-ЗНТУ" и "Днепр".
Как сообщал УНН, баскетболист сборной Украины С.Михайлюк провел результативную игру в составе "Канзаса".