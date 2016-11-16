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15 марта, 19:03 • 109300 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149940 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127242 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120513 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106981 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102513 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97265 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Баскетболист А.Малыш продолжит карьеру в чемпионате Белоруссии

Баскетболист А.Малыш продолжит карьеру в чемпионате Белоруссии

Киев • УНН

 • 8005 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудничество тяжелого форварда Андрея Малыша с БК "Кремень" было закончено по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БК "Кремень".

Новой командой А.Малыша стал белорусский клуб "Борисфен".

Стоит отметить, что за "Кремень" чемпион Украины-2011 сыграл 11 матчей (два из них в Кубке Украины). В среднем за игру А.Малыш набирал 6,4 очка и делал 4,2 подбора.

Напомним, что за свою карьеру баскетболист успел поиграть за "Будивельник", "Сумыхимпром", БК "Киев", "Черкасские Обезьяны", "Донецк", "Ферро-ЗНТУ" и "Днепр".

Как сообщал УНН, баскетболист сборной Украины С.Михайлюк провел результативную игру в составе "Канзаса".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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