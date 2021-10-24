Баскетбол: новачок Суперліги обіграв "Дніпро" та перервав серію поразок

Деталі

У першому відрізку гри баскетболісти “Дніпра” нічого не могли вдіяти із нападом господарів, які змогли набрати одразу 31 очко. У другій чверті “Кривбас” також перевершив гостей — 19:10 і мав гандикап у 18 очок. Після великої перерви дніпряни намагалися ліквідувати велике відставання, але їм це не вдалося — 71:82.

У переможців відзначимо 17 очок і 14 підбирань Владислава Коренюка, і 13 балів Коупленда. За “Дніпро” Раша Вон набрав 23 бали, 15 додав Санон.

Доповнення

“Кривбас” перервав серію із чотирьох поразок поспіль — сьома сходинка. “Дніпро” з показником в 4 виграші і стільки ж поразок йде 6-м.