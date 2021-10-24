Баскетбол: новичок Суперлиги обыграл "Днепр" и прервал серию поражений

Детали

В первом отрезке игры баскетболисты “Днепра” ничего не могли поделать с нападением хозяев, которые смогли набрать сразу 31 очко. Во второй четверти “Кривбасс” также превзошел гостей — 19:10 и имел гандикап в 18 очков. После большого перерыва днепряне пытались ликвидировать большое отставание, но им это не удалось — 71:82.

У победителей отметим 17 очков и 14 подборов Владислава Коренюка, и 13 баллов Коупленда. За “Днепр” Раша Вон набрал 23 балла, 15 добавил Санон.

Дополнение

“Кривбасс” прервал серию из четырех поражений подряд — седьмая ступень. “Днепр” с показателем в 4 выигрыша и столько же поражений идет 6-м.