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Баскетбол: лідер чемпіонату поступився "Прометею" у центральній грі Суперліги

Київ • УНН

 • 11854 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Баскетболісти "Прометею" вийшли тріумфаторами із домашнього протистояння із "Київ-Баскетом", інформує кореспондент УНН.

Деталі

Достроковий переможець регулярного чемпіонату Суперліги виграли першу чверть (19:21), але усі наступні програли. Ключовими факторами для перемоги господарів (86:71) стали підбирання – 48 проти 32-х у киян, а також високий відсоток влучань дальніх кидків – 52 відсотки.

Захисник "Прометея" Рашад Вон став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 23 очки, зробивши 5 підбирань та 4 передачі (РЕ 20). Також відзначимо 14 очок Петрова, 12 Сидорова і 11 Белікова. У киян 15 набрав Брюс Мессі.

Зазначимо, що "Прометей" зрівнявся за показниками в турнірній таблиці з "Дніпром" і наразі посідає друге місце в турнірній таблиці – 26 виграшів і 12 поразок.

Доповнення

"Київ-Баскет" 4 травня зіграє в столичному дербі проти "Будівельника", а "Прометей" 6 травня вдома протистоятиме "Тернополю".

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