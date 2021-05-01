Баскетбол: лидер чемпионата уступил "Прометею" в центральной игре Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Баскетболисты "Прометей" вышли триумфаторами из домашнего противостояния с "Киев-Баскет", передает корреспондент УНН.
Детали
Досрочный победитель регулярного чемпионата Суперлиги выиграли первую четверть (19:21), но все последующие проиграли. Ключевыми факторами для победы хозяев (86:71) стали подбора - 48 против 32-х у киевлян, а также высокий процент попаданий дальних бросков - 52 процента.
Защитник "Прометея" Рашад Вон стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка, сделав 5 подборов и 4 передачи (РЕ 20). Также отметим 14 очков Петрова, 12 Сидорова и 11 Беликова. У киевлян 15 набрал Брюс Месси.
Отметим, что "Прометей" сравнялся по показателям в турнирной таблице с "Днепром" и сейчас занимает второе место в турнирной таблице - 26 выигрышей и 12 поражений.
Дополнение
"Киев-Баскет" 4 мая сыграет в столичном дерби против "Будивельника", а "Прометей"! 6 мая дома противостоять "Тернополю".