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Башкири в російській армії намагаються ухилятися від участі у бойових діях на передовій

Башкири в російській армії намагаються ухилятися від участі у бойових діях на передовій

Київ • УНН

 • 35907 перегляди

Мобілізовані башкири у російській армії намагаються уникати прямої участі у війні з Україною і зосереджуються на логістичній підтримці. Унаслідок цього виникають конфлікти між російськими військовослужбовцями та представниками татарських національностей.

У ворожому війську мобілізовані башкири намагаються уникати безпосередньої участі у війні, зосереджуючись на логістичній та ремонтно-евакуаційній підтримці передових російських підрозділів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На тлі масових протестів, що виникли в Башкортостані через затримання екоактивіста та лідера башкирського національного руху Фаїля Алсинова, башкири обирають стратегію уникання прямої участі у війні з Україною.

За інформацією українського підпілля, башкирські офіцери переводять своїх співвітчизників до небойових підрозділів і постійно заохочують нагородами. Представники башкирської національності обмежили свою присутність під Авдіївкою, зосередившись на логістичній та ремонтно-евакуаційній підтримці передових російських підрозділів.

Додамо

Такий крок спрямований на максимальний захист мобілізованих башкирів, з метою продовження національно-визвольного руху в Башкортостані. Унаслідок цього виникають конфлікти між російськими військовослужбовцями та представниками татарських національностей.

У Башкирії відбулися сутички протестувальників з поліцією біля суду, який виніс вирок місцевому активісту17.01.24, 11:58 • 22654 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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