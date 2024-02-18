Башкири в російській армії намагаються ухилятися від участі у бойових діях на передовій
Київ • УНН
Мобілізовані башкири у російській армії намагаються уникати прямої участі у війні з Україною і зосереджуються на логістичній підтримці. Унаслідок цього виникають конфлікти між російськими військовослужбовцями та представниками татарських національностей.
У ворожому війську мобілізовані башкири намагаються уникати безпосередньої участі у війні, зосереджуючись на логістичній та ремонтно-евакуаційній підтримці передових російських підрозділів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
На тлі масових протестів, що виникли в Башкортостані через затримання екоактивіста та лідера башкирського національного руху Фаїля Алсинова, башкири обирають стратегію уникання прямої участі у війні з Україною.
За інформацією українського підпілля, башкирські офіцери переводять своїх співвітчизників до небойових підрозділів і постійно заохочують нагородами. Представники башкирської національності обмежили свою присутність під Авдіївкою, зосередившись на логістичній та ремонтно-евакуаційній підтримці передових російських підрозділів.
Додамо
Такий крок спрямований на максимальний захист мобілізованих башкирів, з метою продовження національно-визвольного руху в Башкортостані. Унаслідок цього виникають конфлікти між російськими військовослужбовцями та представниками татарських національностей.
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