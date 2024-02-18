Во вражеском войске мобилизованные башкиры стараются избегать непосредственного участия в войне, сосредотачиваясь на логистической и ремонтно-эвакуационной поддержке передовых российских подразделений.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На фоне массовых протестов, возникших в Башкортостане из-за задержания экоактивиста и лидера башкирского национального движения Фаиля Алсинова, башкиры выбирают стратегию избегания прямого участия в войне с Украиной.

По информации украинского подполья, башкирские офицеры переводят своих соотечественников в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами. Представители башкирской национальности ограничили свое присутствие под Авдеевкой, сосредоточившись на логистической и ремонтно-эвакуационной поддержке передовых российских подразделений.

Добавим

Такой шаг направлен на максимальную защиту мобилизованных башкиров, с целью продолжения национально-освободительного движения в Башкортостане. Вследствие этого возникают конфликты между русскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.

В Башкирии произошли стычки протестующих с полицией возле суда, который вынес приговор местному активисту