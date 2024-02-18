Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой
Киев • УНН
Мобилизованные башкиры в российской армии стараются избегать прямого участия в войне с Украиной и сосредотачиваются на логистической поддержке. В результате возникают конфликты между российскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.
Во вражеском войске мобилизованные башкиры стараются избегать непосредственного участия в войне, сосредотачиваясь на логистической и ремонтно-эвакуационной поддержке передовых российских подразделений.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
На фоне массовых протестов, возникших в Башкортостане из-за задержания экоактивиста и лидера башкирского национального движения Фаиля Алсинова, башкиры выбирают стратегию избегания прямого участия в войне с Украиной.
По информации украинского подполья, башкирские офицеры переводят своих соотечественников в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами. Представители башкирской национальности ограничили свое присутствие под Авдеевкой, сосредоточившись на логистической и ремонтно-эвакуационной поддержке передовых российских подразделений.
Добавим
Такой шаг направлен на максимальную защиту мобилизованных башкиров, с целью продолжения национально-освободительного движения в Башкортостане. Вследствие этого возникают конфликты между русскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.
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Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой
Мобилизованные башкиры в российской армии стараются избегать прямого участия в войне с Украиной и сосредотачиваются на логистической поддержке. В результате возникают конфликты между российскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.
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