"Барселона" звільнила головного наставника клубу

Рада директорів погодилася з тим, що Сетьєн більше не буде тренером основної команди. Це перше рішення в рамках масштабної реструктуризації основної команди, яка буде прийнята на основі консенсусу між поточним технічним секретаріатом і новим тренером, про який буде оголошено в найближчі дні.

За сім місяців роботи на чолі “блаугранос”, Сетьєн провів 25 матчів за команду “Барселони”: 19 в Ла Лізі, три в Лізі чемпіонів і три в Кубку країни. Сумарний баланс його результатів склав 16 перемог, чотири нічиї та п’ять поразок.

Нагадаємо, що раніше клуб під орудою Сетьєна клуб зазнав нищівної поразки від “Баварії” в чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:8).