"Барселона" уволила главного наставника клуба

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69360 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96155 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122839 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105096 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124905 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100548 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101458 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103731 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101858 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101483 просмотра

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"Барселона" уволила главного наставника клуба

"Барселона" уволила главного наставника клуба

Киев  •  УНН

 • 10276 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. ФК “Барселона” объявил об увольнении с поста главного тренера клуба Кике Сетьена, сообщает УНН со ссылкой на сайт каталонцев.

Совет директоров согласился с тем, что Сетьен больше не будет тренером основной команды. Это первое решение в рамках масштабной реструктуризации основной команды, которая будет принята на основе консенсуса между текущим техническим секретариатом и новым тренером, о котором будет объявлено в ближайшие дни.

За семь месяцев работы во главе “блаугранос”, Сетьен провел 25 матчей за команду “Барселоны”: 19 в Ла Лиге, три в Лиге чемпионов и три в Кубке страны. Суммарный баланс его результатов составил 16 побед, четыре ничьи и пять поражений.

Напомним, что ранее клуб под руководством Сетьена клуб потерпел сокрушительное поражение от “Баварии” в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8).

Украинские Национальные Новости

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