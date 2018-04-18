"Барселона" у меншості не втримала перемогу над "Сельтою"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Середняк чемпіонату Іспанії з футболу “Сельта” приймала в 33 турі Прімери каталонську “Барселону” на стадіоні “Балайдос” у Віго, передає кореспондент УНН.
Небезпечний контрвипад організували футболісти з Віго, який завершився ударом Мендеса в штангу воріт Тер Штегена.
Каталонці відповіли перехопленням м’яча на чужій половині і втіленням його в забитий гол Усманом Дембеле. Ще одне перехоплення, на цей раз у виконанні господарів, а саме Джонні, також конвертувалося в гол. Гомес прострілив низом, а Джонні став автором забитого м’яча — 1:1.
В середині наступної половини лідер чемпіонату вийшов вперед завдяки точному замиканню прострілу у виконанні Пако. Проте за порушення правил Серхіо Роберто “синьо-гранатові” залишились у меншості починаючи з 71 хвилини. За це фаворит зустрічі поплатився і пропустив згодом від Яго Аспаса — 2:2.
Відзначимо, що в інших баталіях “Депортіво” з “Севільєю” розписали нульову 0:0, а “Вільяреал” обіграв вдома “Леганес” 2:1.