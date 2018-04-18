"Барселона" в меньшинстве не удержала победу над "Сельтой"

Опасный контрвыпад организовали футболисты из Виго, который завершился ударом Мендеса в штангу ворот Тер Штегена.

Каталонцы ответили перехватом мяча на чужой половине и воплощением его в забитый гол Усманом Дембеле. Еще один перехват, на этот раз в исполнении хозяев, а именно Джонни, также конвертировалось в гл. Гомес прострелил низом, а Джонни стал автором забитого мяча — 1:1.

В середине следующей половины лидер чемпионата вышел вперед благодаря точному замыканию прострела в исполнении Пако. Однако за нарушение правил Серхио Роберто “сине-гранатовые” остались в меньшинстве начиная с 71 минуты. За это фаворит встречи поплатился и пропустил впоследствии от Аспас — 2:2.

Отметим, что в других баталиях “Депортиво” с “Севильей” расписали нулевую 0:0, а “Вильярреал” обыграл дома “Леганес” 2:1.