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"Барселона" підписала контракт із українським баскетболістом В.Геруном

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Український форвард Володимир Герун залишив клуб іспанської ліги LEB Gold "Клавіхо" та продовжить сезон за другу команду "Барселони", повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.

Каталонці викупили контракт українця за суму в межах 6 000 євро.

Цього сезону вихованець школи "Дніпра" зіграв у Іспанії в 20-ти матчах, у середньому набирав 14,7 очка, 6,7 підбирання за поєдинок. Кілька разів В.Геруна включали в символічну п’ятірку туру, один раз визнавався MVP туру.

Зауважимо, що 22-річний В.Герун зіграв кілька сезонів у американській студентській лізі NCAA: "Західна Вірджинія" (2012/13), "Портленд" (2013/15).

Нагадаємо, що баскетболіст грав на чемпіонатах Європи за збірні України U-16 та U-18.

Додамо також, в Іспанії виступають центрові збірної України В'ячеслав Кравцов і Артем Пустовий, а також форвард Ігор Зайцев.

Українські Національні Новини

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