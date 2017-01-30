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"Барселона" подписала контракт с украинским баскетболистом В.Геруном

"Барселона" подписала контракт с украинским баскетболистом В.Геруном

Киев • УНН

 • 9720 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Украинский форвард Владимир Герун покинул клуб испанской лиги LEB Gold "Клавихо" и продолжит сезон за вторую команду "Барселоны", сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.

Каталонцы выкупили контракт украинца за сумму в пределах 6000 евро.

В этом сезоне воспитанник школы "Днепра" сыграл в Испании в 20-ти матчах, в среднем набирал 14,7 очка, 6,7 подбора за поединок. Несколько раз В.Геруна включали в символическую пятерку тура, один раз признавался MVP тура.

Заметим, что 22-летний В.Герун сыграл несколько сезонов в американской студенческой лиге NCAA: "Западная Вирджиния" (2012/13), "Портленд" (2013/15).

Напомним, что баскетболист играл на чемпионатах Европы за сборные Украины U-16 и U-18.

Добавим также, в Испании выступают центровые сборной Украины Вячеслав Кравцов и Артем Пустовой, а также форвард Игорь Зайцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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