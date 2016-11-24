"Барселона" і "Манчестер Сіті" завоювали путівки в плей-офф Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За підсумками п’ятого туру групового раунду Ліги Чемпіонів ще двоє команд достроково вийшли в наступний етап змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У групі С каталонська "Барселона у гостьовій грі із шотландським "Селтіком" здобула перемогу 0:2 та вийшла в плей-офф в ранзі переможця групи С. Ліонель Мессі відкрив рахунок ударом з близької відстані, а після перерви капітан "Барселони" оформив дубль.
В іншому протистоянні квартету "Борусія" Менхенладбах зіграла в нічию з "Манчестер Сіті". Раффаель вивів господарів вперед, але незадовго до перерви Давид Сільва зрівняв рахунок – 1:1.
Другий тайм через вилучення Ларса Штіндля і Фернандіньо суперники закінчували вдесятьох.
Таким чином "Манчестер Сіті" вийшов в плей-офф з другого місця в групі С, "Борусія" фінішувала третьою і потрапить в Лігу Європи.
Результати інших поєдинків:
Група A:
"Арсенал" - "Парі Сен-Жермен" 2:2;
"Лудогорець" - "Базель" 0:0;
Група В:
"Бешикташ" - "Бенфіка" 3:3;
"Наполі" - "Динамо" Київ 0:0;
Група D:
"Атлетіко" – "ПСВ" 2:0;
"Ростов" - "Баварія" 3:2.
Нагадаємо, київське “Динамо” не зуміло обіграти “Наполі” в 5-му турі Ліги чемпіонів, достроково втративши шанси на продовження боротьби в єврокубках навесні.