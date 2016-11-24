"Барселона" и "Манчестер Сити" завоевали путевки в плей-офф Лиги Чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По итогам пятого тура группового раунда Лиги Чемпионов еще две команды досрочно вышли в следующий этап соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В группе С каталонская "Барселона в гостевой игре с шотландским "Селтиком" одержала победу 2:0 и вышла в плей-офф в ранге победителя группы С. Лионель Месси открыл счет ударом с близкого расстояния, а после перерыва капитан "Барселоны" оформил дубль.
В другом противостоянии квартета "Боруссия" Менхенладбах сыграла в ничью с "Манчестер Сити". Раффаэль вывел хозяев вперед, но незадолго до перерыва Давид Сильва сравнял счет - 1:1.
Второй тайм после удаления Ларса Штиндля и Фернандиньо соперники заканчивали вдесятером.
Таким образом "Манчестер Сити" вышел в плей-офф со второго места в группе С, "Боруссия" финишировала третьей и попадет в Лигу Европы.
Результаты других поединков:
Группа A:
"Арсенал" - "Пари Сен-Жермен" 2:2;
"Лудогорец" - "Базель" 0:0;
Группа В:
"Бешикташ" - "Бенфика" 3:3;
"Наполи" - "Динамо" Киев 0:0;
Группа D:
"Атлетико" - "ПСВ" 2:0;
"Ростов" - "Бавария" 3:2.
Напомним, киевское "Динамо" не сумело обыграть "Наполи" в 5-м туре Лиги чемпионов, досрочно потеряв шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной.