Барабанщика гурту, який виступав на протестах у Білорусі - засудили до 6 років колонії "за масові безлади"

Деталі

За даними правозахисників, суд Московського району підтримав пропозицію державного обвинувача засудити Санчука до шести років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму. Суд визнав Санчука винним за статтею 342 КК Білорусі (Організації та підготовка дій, активну участь в діях, що грубо порушують громадський порядок) і за статтею 293 КК (Масові заворушення). Санчук в ході судового процесу визнав себе винним в участь в діях, що грубо порушують громадський порядок. За статтею “Масові заворушення” засуджений провини не визнав. Вирок не вступив в законну силу, він може бути оскаржений і опротестований в установленому законом порядку.

Контекст

Санчука затримали в листопаді 2020 року разом з гуртом барабанщиків “Вимагаємо розійтися”, який восени став одним із символів протестів. Тоді музикант отримав 15 діб арешту і вже не вийшов на свободу, так як проти нього завели кримінальну справу. Інші затримані музиканти розповідали, що під час затримання силовики били Олексія і вимагали пароль від телефону. Сам Олексій на суді заявляв про моральний тиск.

Колектив “Вимагаємо розійтися!” виступає перед жителями ЖК “Маяк Мінська” увечері 21 жовтня 2020 року:

За версією слідства, Олексій Санчук “під виглядом масових заходів” в Мінську перекривав проїжджу частину, чинив явну непокору співробітникам УВС, “кричав гасла, голосно плескав долонями, розмахував біло-червоним-білим прапором”. Також, як стверджує звинувачення, він нібито з червня по 4 листопада 2020 року брав активну участь в масових заворушеннях, купував піротехніку, відкрив рахунок в “Технобанку” для фінансування протестів.

Дружина Олексія Анна вважає, що він не мав до знайденої під час обшуку в гаражі піротехніки ніякого відношення. За її словами, цей гараж Олексію не належав, він там був пару раз, в приміщенні не виявилося ні його відбитків пальців, ні біологічного матеріалу. При цьому господаря гаража відпустили під заставу, і він поїхав за кордон, додала вона.