Барабанщика группы, выступавшей на протестах в Беларуси - приговорили к 6 годам колонии "за массовые беспорядки"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Участник группы барабанщиков “Требуем разойтись” Алексей Санчук получил шесть лет колонии за якобы “участие в массовых беспорядках, прошедших осенью прошлого года”. Об этом в четверг сообщается на сайте правозащитного центра “Вясна”, пишет УНН.
Детали
По данным правозащитников, суд Московского района поддержал предложение государственного обвинителя приговорить Санчука к шести годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Суд признал Санчука виновным по статье 342 УК Беларуси (Организации и подготовка действий, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и по статье 293 УК (Массовые беспорядки). Санчук в ходе судебного процесса признал себя виновным в участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По статье “Массовые беспорядки” осужденный вины не признал. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Контекст
Санчука задержали в ноябре 2020 года вместе с группой барабанщиков “Требуем разойтись”, которая осенью стала одним из символов протестов. Тогда музыкант получил 15 суток ареста и уже не вышел на свободу, так как против него завели уголовное дело. Другие задержанные музыканты рассказывали, что при задержании силовики избивали Алексея и требовали пароль от телефона. Сам Алексей на суде заявлял о моральном давлении.
Коллектив “Требуем разойтись!” выступает перед жителями ЖК “Маяк Минска” вечером 21 октября 2020 года:
По версии следствия, Алексей Санчук “под видом массовых мероприятий” в Минске перекрывал проезжую часть, оказывал явное неповиновение сотрудникам УВД, “кричал лозунги, громко хлопал ладонями, размахивал бело-красным-белым флагом”. Также, как утверждает обвинение, он якобы с июня по 4 ноября 2020 года принимал активное участие в массовых беспорядках, покупал пиротехнику, открыл счет в “Технобанке” для финансирования протестов.
Жена Алексея Анна считает, что он не имел к найденной во время обыска в гараже пиротехнике никакого отношения. По ее словам, этот гараж Алексею не принадлежал, он там был пару раз, в помещении не оказалось ни его отпечатков пальцев, ни биологического материала. При этом хозяина гаража отпустили под залог, и он уехал за границу, добавила она.