Банкноту номіналом 2000 грн введуть в обіг 4 вересня - НБУ пояснив, чому саме тепер

У п’ятницю, 4 вересня, в Україні офіційно вводиться в обіг банкнота номіналом 2000 гривень, на якій буде зображений поет Василь Стус (1938 – 1985). Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.

Деталі

Це буде найбільший номінал в Україні. Як зазначили в НБУ, банкнота номіналом 1 000 гривень була введена в обіг в 2019 році, майже 7 років тому. З того часу в Україні відбулося багато подій, які вплинули на економіку. Зокрема, йдеться про коронавірус, а також початок повномасштабного російського вторгнення.

Одним з чинників запровадження нової банкноти в НБУ назвали значне зростання середньомісячної зарплати.

З часу введення банкноти 1 000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції - вдвічі. Це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів, адже, якщо після введення банкноти 1 000 гривень для отримання середньомісячної зарплати достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно більше 30 банкнот номіналом 1 000 гривень - йдеться в повідомленні Національного банку.

Ще одним фактором, що сприяє введенню в обіг нової банкноти є зростання обсягу готівки із майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року.

Крім того, відбулися зміни в структурі готівки в обігу. Наразі частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%. У світовій центробанківській практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищого номіналу - заявили в НБУ.

Нагадаємо

На честь 30-річчя гривні Національний банк України ввів у обіг срібну пам’ятну монету "До 30-річчя грошової реформи в Україні".