Банкноту номиналом 2000 грн введут в обращение 4 сентября - НБУ объяснил, почему именно сейчас

В пятницу, 4 сентября, в Украине официально вводится в обращение банкнота номиналом 2000 гривен, на которой будет изображён поэт Василь Стус (1938–1985). Об этом сообщает Национальный банк Украины, передаёт УНН.

Это будет самый крупный номинал в Украине. Как отметили в НБУ, банкнота номиналом 1 000 гривен была введена в обращение в 2019 году, почти 7 лет назад. С тех пор в Украине произошло много событий, которые повлияли на экономику. В частности, речь идёт о коронавирусе, а также о начале полномасштабного российского вторжения.

Одним из факторов введения новой банкноты в НБУ назвали значительный рост среднемесячной заработной платы.

С момента введения банкноты номиналом 1 000 гривен семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен на основе индекса инфляции - вдвое. Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств, ведь если после введения банкноты номиналом 1 000 гривен для получения среднемесячной зарплаты достаточно было 10 банкнот наивысшего номинала, то в 2026 году для этого требуется более 30 банкнот номиналом 1 000 гривен