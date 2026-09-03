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Банкноту номиналом 2000 грн введут в обращение 4 сентября - НБУ объяснил, почему именно сейчас

Киев • УНН

 • 1916 просмотра

На новой банкноте будет портрет поэта Василя Стуса. Ее появление объяснили ростом зарплат, цен и объема наличных денег.

Банкноту номиналом 2000 грн введут в обращение 4 сентября - НБУ объяснил, почему именно сейчас

В пятницу, 4 сентября, в Украине официально вводится в обращение банкнота номиналом 2000 гривен, на которой будет изображён поэт Василь Стус (1938–1985). Об этом сообщает Национальный банк Украины, передаёт УНН.

Детали

Это будет самый крупный номинал в Украине. Как отметили в НБУ, банкнота номиналом 1 000 гривен была введена в обращение в 2019 году, почти 7 лет назад. С тех пор в Украине произошло много событий, которые повлияли на экономику. В частности, речь идёт о коронавирусе, а также о начале полномасштабного российского вторжения.

Одним из факторов введения новой банкноты в НБУ назвали значительный рост среднемесячной заработной платы.

С момента введения банкноты номиналом 1 000 гривен семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен на основе индекса инфляции - вдвое. Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств, ведь если после введения банкноты номиналом 1 000 гривен для получения среднемесячной зарплаты достаточно было 10 банкнот наивысшего номинала, то в 2026 году для этого требуется более 30 банкнот номиналом 1 000 гривен

- говорится в сообщении Национального банка.

Ещё одним фактором, способствующим введению в обращение новой банкноты, является рост объёма наличных с почти 390 млрд гривен в 2019 году до более 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года.

Кроме того, произошли изменения в структуре наличных в обращении. В настоящее время доля банкнот номиналом 1 000 гривен по сумме уже превысила 55%. В мировой практике центральных банков это свидетельствует о необходимости введения банкноты более высокого номинала

- заявили в НБУ.

Напомним

В честь 30-летия гривны Национальный банк Украины ввёл в обращение серебряную памятную монету "К 30-летию денежной реформы в Украине".

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Война в Украине
Национальный банк Украины
Василий Стус
Украина