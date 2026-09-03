Банкноту номиналом 2000 грн введут в обращение 4 сентября - НБУ объяснил, почему именно сейчас
Киев • УНН
На новой банкноте будет портрет поэта Василя Стуса. Ее появление объяснили ростом зарплат, цен и объема наличных денег.
В пятницу, 4 сентября, в Украине официально вводится в обращение банкнота номиналом 2000 гривен, на которой будет изображён поэт Василь Стус (1938–1985). Об этом сообщает Национальный банк Украины, передаёт УНН.
Детали
Это будет самый крупный номинал в Украине. Как отметили в НБУ, банкнота номиналом 1 000 гривен была введена в обращение в 2019 году, почти 7 лет назад. С тех пор в Украине произошло много событий, которые повлияли на экономику. В частности, речь идёт о коронавирусе, а также о начале полномасштабного российского вторжения.
Одним из факторов введения новой банкноты в НБУ назвали значительный рост среднемесячной заработной платы.
С момента введения банкноты номиналом 1 000 гривен семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен на основе индекса инфляции - вдвое. Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств, ведь если после введения банкноты номиналом 1 000 гривен для получения среднемесячной зарплаты достаточно было 10 банкнот наивысшего номинала, то в 2026 году для этого требуется более 30 банкнот номиналом 1 000 гривен
Ещё одним фактором, способствующим введению в обращение новой банкноты, является рост объёма наличных с почти 390 млрд гривен в 2019 году до более 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года.
Кроме того, произошли изменения в структуре наличных в обращении. В настоящее время доля банкнот номиналом 1 000 гривен по сумме уже превысила 55%. В мировой практике центральных банков это свидетельствует о необходимости введения банкноты более высокого номинала
Напомним
В честь 30-летия гривны Национальный банк Украины ввёл в обращение серебряную памятную монету "К 30-летию денежной реформы в Украине".