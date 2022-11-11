Банкір розповів, на чому мають концентруватися банки для розвитку фінансової системи України

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За словами банкіра, для українських банків у цей період буде важливо сконцентруватися на якості своїх послуг та діджиталізації.

Цитата

“Якщо ми кажемо про перспективи, те, що знадобиться і ринку, і країні в майбутньому - особисто я вважаю, тут не стільки продуктовий ряд, скільки якість таких продуктів. Ті, хто зможуть діджиталізуватися зараз, ті, хто зможуть ухвалити такі рішення, виділити бюджет, реалізувати такі проєкти - вони таким чином у цей період, який буде виокремлений як період підготовки до майбутнього, зможуть підвищити ефективність своїх бізнес-процесів і в майбутньому стати лідерами своєї галузі, якщо зараз такими не є”, - зазначив Ростислав Наконечний.

Нагадаємо

Раніше Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник розповів, яка галузь стане опорою економічного відновлення України.

Довідка

IBOX BANK – лідер транзакційного банкінгу у 2022 році за версією International Financial Club "Bankir". Це перший транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.