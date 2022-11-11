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Банкир рассказал, на чем должны сконцентрироваться банки для развития финансовой системы Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. После окончания войны украинская финансовая система должна расти, трансформироваться, становиться более эффективной и конкурентоспособной на мировом рынке. Такое мнение в комментарии УНН высказал заместитель Главы Правления IBOX BANK Ростислав Наконечный.

Детали

По словам банкира, для украинских банков в этот период будет важно сконцентрироваться на качестве своих услуг и диджитализации.

Цитата

“Если мы говорим о перспективах, то, что понадобится и рынку, и стране в будущем – лично я считаю, здесь не столько продуктовый ряд, сколько качество таких продуктов. Те, кто смогут диджитализироваться сейчас, те, кто смогут принять такие решения, выделить бюджет, реализовать такие проекты – они таким образом в этот период, который будет выделен как период подготовки к будущему, смогут повысить эффективность своих бизнес-процессов и в будущем стать лидерами своей отрасли, если сейчас таковыми не являются”, - отметил Ростислав Наконечный.

Напомним

Ранее Глава Правления IBOX BANK Петр Мельник рассказал, какая отрасль станет опорой экономического восстановления Украины. 

Справка

IBOX BANK – лидер транзакционного банкинга в 2022 году по версии International Financial Club "Bankir". Это первый транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 г. банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

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