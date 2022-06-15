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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 17271 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Балканські країни можуть допомогти у відновленні України та реабілітації важкопоранених – Зеленський

Балканські країни можуть допомогти у відновленні України та реабілітації важкопоранених – Зеленський

Київ • УНН

 • 150819 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Албанія може допомогти у відновленні міст або будівель в України, а Чорногорія щодо лікування важкопоранених. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Ми сьогодні почали говорити про пріоритети, в яких нам можуть допомогти друзі, присутні прем'єр-міністри … Один із проектів про який прем'єр-міністр Албанії вже сказав – про відновлення того, чи іншого містечка або відновлення тих чи інших споруд, будівель – це перше питання. Друге питання – це наскільки можна допомогти нашим важкопораненим … Складна ситуація і тут потрібно звертатися до усіх друзів. Я думаю, що в цьому аспекті також нас підтримає Чорногорія», - розповів Зеленський.

Доповнення

Прем'єр-міністри Албанії Еді Рама, Чорногорії Дрітан Абазович та Північної Македонії Дмитро Ковачевський ухвалили сьогодні спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Українські Національні Новини

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