Балканські країни можуть допомогти у відновленні України та реабілітації важкопоранених – Зеленський

Цитата

«Ми сьогодні почали говорити про пріоритети, в яких нам можуть допомогти друзі, присутні прем'єр-міністри … Один із проектів про який прем'єр-міністр Албанії вже сказав – про відновлення того, чи іншого містечка або відновлення тих чи інших споруд, будівель – це перше питання. Друге питання – це наскільки можна допомогти нашим важкопораненим … Складна ситуація і тут потрібно звертатися до усіх друзів. Я думаю, що в цьому аспекті також нас підтримає Чорногорія», - розповів Зеленський.

Доповнення

Прем'єр-міністри Албанії Еді Рама, Чорногорії Дрітан Абазович та Північної Македонії Дмитро Ковачевський ухвалили сьогодні спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.