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Балістичні ракети КНДР не становлять загрози для США - Пентагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У міністерстві оборони США заявили, що балістичні ракети Північної Кореї для Сполучених Штатів загрози не становлять. Про це повідомив глава Пентагону Джеймс Меттіс, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Поки не доведено, що існує реальна потужна загроза для нас”, — заявив Меттіс.

Він зазначив, що наразі сполучені Штати досі проводять експертно-технічний аналіз останнього запуску північнокорейської ракети.

Нагадаємо, що 28 листопада КНДР здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомляв УНН, держсекретар Рекс Тіллерсон заявив, що США готові до військового вирішення конфлікту з КНДР.

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