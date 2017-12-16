Балістичні ракети КНДР не становлять загрози для США - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У міністерстві оборони США заявили, що балістичні ракети Північної Кореї для Сполучених Штатів загрози не становлять. Про це повідомив глава Пентагону Джеймс Меттіс, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Поки не доведено, що існує реальна потужна загроза для нас”, — заявив Меттіс.
Він зазначив, що наразі сполучені Штати досі проводять експертно-технічний аналіз останнього запуску північнокорейської ракети.
Нагадаємо, що 28 листопада КНДР здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети.
Як повідомляв УНН, держсекретар Рекс Тіллерсон заявив, що США готові до військового вирішення конфлікту з КНДР.