Баллистические ракеты КНДР не представляют угрозы для США - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В министерстве обороны США заявили, что баллистические ракеты Северной Кореи для Соединенных Штатов угрозы не представляют. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Маттис, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Пока не доказано, что существует реальная мощная угроза для нас”, — заявил Маттис.
Он отметил, что сейчас Соединенные Штаты проводят экспертно-технический анализ последнего запуска северокорейской ракеты.
Напомним, что 28 ноября КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Как сообщал УНН, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы к военному решению конфликта с КНДР.