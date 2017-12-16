Баллистические ракеты КНДР не представляют угрозы для США - Пентагон

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94182 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101149 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101534 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115153 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102913 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105599 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112508 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117208 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123029 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134715 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Баллистические ракеты КНДР не представляют угрозы для США - Пентагон

Баллистические ракеты КНДР не представляют угрозы для США - Пентагон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В министерстве обороны США заявили, что баллистические ракеты Северной Кореи для Соединенных Штатов угрозы не представляют. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Маттис, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Пока не доказано, что существует реальная мощная угроза для нас”, — заявил Маттис.

Он отметил, что сейчас Соединенные Штаты проводят экспертно-технический анализ последнего запуска северокорейской ракеты.

Напомним, что 28 ноября КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщал УНН, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы к военному решению конфликта с КНДР.

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