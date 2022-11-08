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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Бахрейн оголосив про відкриття двох родовищ газу

Бахрейн оголосив про відкриття двох родовищ газу

Київ • УНН

 • 319152 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Невелика країна Перської затоки Бахрейн заявила, що відкрила два родовища природного газу, але поки що неясно, наскільки вони великі і чи є вони комерційно життєздатними, передає УНН.

Деталі

Голова головної енергетичної компанії країни, Шейх Насер бін Хамад Аль-Халіфа, поінформував про знахідку свого батька, короля Хамада бін Іса Аль-Халіфа, на зустрічі у палаці Сахір 8 листопада.

Два газові резервуари, Аль-Джуба та Аль-Джавф, розташовані під існуючими наземними газодобувними родовищами Аль-Хуф та Аль-Онайза.

Офіційне інформаційне агентство Бахрейну заявило, що початкові оцінки відкриттів були «обнадійливими з точки зору кількості та виробничих можливостей», і послалося на те, що шейх Нассер назвав їх «значними». Тим не менш, влада ще не дала жодних вказівок про розмір виявлених залежнів.

Додамо

Природний газ розглядається як «перехідне паливо» для переходу від вуглеводнів на чистіші та екологічні види палива.

Бахрейн поставив собі за мету досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. В рамках мети він також прагне розробити нову національну енергетичну стратегію та нещодавно призначив Boston Consulting Group для роботи над цими планами.

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