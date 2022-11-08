Бахрейн объявил об открытии двух месторождений газа

Детали

Глава главной энергетической компании страны, Шейх Насер бин Хамад Аль-Халифа, проинформировал о находке своего отца, короля Хамада бин Иса Аль-Халифа, на встрече во дворце Сахир 8 ноября.

Два газовых резервуара, Аль-Джуба и Аль-Джавф, расположены под существующими наземными газодобывающими месторождениями Аль-Хуф и Аль-Онайза.

Официальное информационное агентство Бахрейна заявило, что начальные оценки открытий были «обнадеживающими с точки зрения количества и производственных возможностей», и сослалось на то, что шейх Нассер назвал их «значительными». Тем не менее, власти еще не дали никаких указаний о размере выявленных залежней.

Добавим

Природный газ рассматривается как «переходное топливо» для перехода от углеводородов на более чистые и экологические виды топлива.

Бахрейн задался целью достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках цели он также стремится разработать новую национальную энергетическую стратегию и недавно назначил Boston Consulting Group для работы над этими планами.