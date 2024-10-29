Багатоповерхівки у Полтаві почнуть опалювати з 1 листопада
Київ • УНН
Виконавчий комітет Полтавської міської ради ухвалив рішення про початок опалювального сезону. Опалення в багатоповерхівках міста увімкнуть з 1 листопада через зниження температури.
У Полтаві з 1 листопада розпочнуть опалювати багатоповерхівки. Відповідне рішення було ухвалено на засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради, передає УНН.
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У зв'язку із зниженням температури у Полтавській громаді вирішили розпочати опалювальний період.
Рішення було ухвалено одностайно.
Як повідомляє Суспільне, тепло у помешканнях полтавців з'являтиметься і протягом 2 листопада.