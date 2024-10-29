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Багатоповерхівки у Полтаві почнуть опалювати з 1 листопада

Київ • УНН

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Виконавчий комітет Полтавської міської ради ухвалив рішення про початок опалювального сезону. Опалення в багатоповерхівках міста увімкнуть з 1 листопада через зниження температури.

Багатоповерхівки у Полтаві почнуть опалювати з 1 листопада

У Полтаві з 1 листопада розпочнуть опалювати багатоповерхівки. Відповідне рішення було ухвалено на засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради, передає УНН.

Деталі

У зв'язку із зниженням температури у Полтавській громаді вирішили розпочати опалювальний період.

Рішення було ухвалено одностайно.

Як повідомляє Суспільне, тепло у помешканнях полтавців з'являтиметься і протягом 2 листопада.

Антоніна Туманова

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